تراند اليوم : بالفيديو.. مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم بشأن زوج الفنانة



فجّرت رهاب ممدوح بيطار، محامية أسرة القتيل السوري محمد الموسى، مفاجأة بشأن الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

وأكد بيطار في فيديو لها، أن الهاشم خرق القانون بشأن قضية قتيل منزله واصفة ما حدث بأنه منتهى الظلم.

وأكدت رهاب بيطار أن فادي الهاشم، غادر الأراضي اللبنانية واتجه إلى إحدى الدول خارج البلاد رغم أنه تم منعه تماما من السفر بسبب قضية القتيل الموسى، موضحة أن زوجة القتيل منعها القاضي من السفر وهي على الحدود اللبنانية.

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وظهرت رهاب بيطار في مقطع فيديو نشرته عبر يوتيوب قائلة: "في مفاجأة غير سارة حبيت أوصلكن إياها وبالأحرى إنه منتهى الظلم، إنه معقول فادي الهاشم مسافر بره البلد بعد ما حطينا منع سفر عليه".

وأضافت: "ومرته للمرحوم وإحنا على الحدود منعها القاضي من السفر، في أكتر من هيك مهزلة حبيت بس كل العالم يعرف هيك الموضوع".