تراند اليوم : الموت يفجع فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض

فجع الموت فنان مصري شهير، وأعلنت وسائل إعلام مصرية عن موعد دفن الجثمان.
وأعلن الفنان المصري الشاب أحمد عزمي، وفاة والده «عزمي»، بعد صراعٍ مع المرض، وهو أحد أفراد جيل الرواد بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
ونعى أحمد والده عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"البقاء لله توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، وتقام صلاة الجنازة بمسجد خالد بن الوليد حدائق الأهرام".
وتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد خالد بن الوليد بمنطقة حدائق الأهرام.
يذكر أن آخر أعمال أحمد عزمي كانت مسرحية "الملك لير" مع الممثل يحيى الفخراني، بعدما تعاونا سويا في مسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود"، للمخرج الراحل نادر جلال، و"يتربى فى عزو"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.