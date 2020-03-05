تراند اليوم : ممثلة مصرية تكذب "ويكيبيديا".. ما الذي نشره عنها وأغضبها؟



قالت الممثلة المصرية، "بشرى"، إنها من مواليد الثمانينات وليس السبعينات كما هو منشور على الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، الأمر الذي أشعرها على ما يبدو بالحرج.

وكتبت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، معلقة على صورة لها تشير إلى أن عمرها 42 عامًا: "بالنسبة للناس والويكيبيديا اللى مصرين يكبرونى بالعافية ...صحيح إن خبرتي في الحياة تعمل ٧٢ مش بس ٤٢ بس يا جماعة مستعجلين على إيه؟؟!! ما إحنا كده كدة رايحين رايحين وخصوصا مع جنون الأوبئة اللي هبت علينا".



وتابعت: "بس يؤسفنى إنى أبلغكم للمرة الألف إني مواليد الثمانينات والله ثمانينات ومحدش يقدر يكذب طول ما السجل المدنى موجود.. وعمومًا سواء كنت امرأة ثلاثينية أو أربعينية او حتى فى سن السبعين هفضل شحرورة في نفسى طول ما أنا عايشة..... بس".



وبدأت "بشرى" عملها كمذيعة على شاشات الفضائيات قبل أن تحترف التمثيل عام 2002 من خلال "سيت كوم شباب أون لاين".



ولعبت أولى بطولاتها السينمائية مع المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلم "إسكندرية نيويورك".

ولها ألبومات غنائية منها "مكانك" "إحكي"، وأصدرت مع نهايات العام قبل الماضي فيديو كليب "كوبرا" التي انتقدت من خلاله الممثل محمد رمضان.