فيديو: كاتي بيري حامل بطفلها الأول من أورلاندو بلوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - فاجأت النجمة العالمية كاتي بيري جمهورها؛ بالكشف عن خبر حملها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم.

ونشرت بيري مقطع فيديو يُظهر بطنها المنتفخ؛ لتعلن بذلك أنها حامل من النجم، بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية منذ عام 2016، توّجت بخطوبتهما في عيد الحب العام المنصرم.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً، كما تصدّر عناوين الصحف والمجلات.





وكانت النجمة قد نشرت، سابقاً، البرومو الترويجي لأجدد أغانيها Never Worn White "لم أرتدِ الأبيض من قبل" يوم أمس الأربعاء.

وظهرت بيري، البالغة من العمر 35 عاماً، في إحدى اللقطات وهي ترتدي فُستاناً لونه أبيض، بينما كانت تمسك بطنها بنفس الطريقة التي تمسك بها المرأة الحامل بطنها، ما جعل الجمهور يتكهّن بأنّ كاتي حامل من خطيبها الممثل العالمي أورلاندو بلوم، 43 عاماً.

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يشار إلى أنه من المقرر أن يحتفل الثنائي بزواجهما في شهر إبريل المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الآن، كما لا يعرف مصير الزفاف بعد الإعلان عن الحمل.

يذكر أن هذا الطفل هو الثاني لأورلاندو بلوم، حيث إن لديه ابناً يُدعى "فلين" من زوجته السّابقة عارضة الأزياء العالمية ميراندا كير.



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