الخليج 365_تتحقق: هل تدهورت الحالة الصحية للفنان محمود ياسين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - نفت الفنانة رانيا محمود ياسين صحة كل التصريحات المنسوبة إليها أو إلى أفراد عائلة الفنان محمود ياسين حول تدهور الحالة الصحية لوالدها، وأكدت في تصريح خاص ل"الخليج 365 نت"، أن الوضع الصحي للفنان المصري مستقر، ولكن لا يمكنه القيام بالواجبات الاجتماعية مثل تقديم العزاء.

عائلة محمود يس لم تصرح بتدهور حالته الصحية

رانيا أكدت أن شائعة تدهور الحالة الصحية لوالدها الفنان محمود ياسين تجددت بعدما نشرت والدتها الفنانة شهيرة رسالة عزاء إلى أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك تضمنت اعتذارا عن عدم حضورها مراسم الدفن والعزاء بسبب الحالة الصحية للفنان محمود ياسين، وفهم البعض أن حالته الحرجة، ولكن الحقيقة أن وضعه مستقر وهو منذ فترة لا يغادر المنزل.

اضافت أنها تحاول طمأنة عشاق ومحبي والدها محمود ياسين على صحته من فترة لأخرى، وأحيانا يتم نشر مقاطع فيديو له يتم تصويرها داخل المنزل، أو صور مع أحفاده كلما أتيحت الظروف، كما تم إصدار بيان من الأسرة سابقا لوقف شائعات تدهور حالته الصحية أو غيداعه مصحة خاصة للعلاج.

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يذكر أن الفنانة شهيرة نشرت مؤخرا عبر حسابها بموقع الفيس بوك مواساة لأسرة الرئيس السابق حسني مبارك قالت فيها: أعتذر بشدة لجمال مبارك وعلاء مبارك عن عدم استطاعتنا تقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا، لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الله الجنة ونعيمها.

وسبق أن ألمحت شهيرة عام 2017 إلى إصابة زوجها محمود ياسين بتصلب في بعض الشرايين، وأكدت لبرنامج "فحص شامل" أنه يعاني من نسيان بسيط ولكن لم يصب بالزهايمر كما ادعى البعض.



تحدثت بصراحة عن مرض زوجها لبرنامج "شيخ الحارة" عام 2019، وقالت إنه لم يعد بإمكانه أن يعمل بعد الآن لهذا فهي ترفض كل الأعمال التي تقدم له، مشددة على إنه أعطى للفن الكثير من وقت وجهده وهذا قضاء الله.

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