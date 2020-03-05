بالأرقام: هذه ثروة محمد صلاح بعد احترافه عالمياً لمدة 8 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - لا شك بأن نجم نادي ليفربول الإنكليزي المصري محمد صلاح أصبح خلال 8 سنوات احتراف خارج بلده الأول مصر ،أكثر شعبية وشهرة وثراءً،واحتارت صحف رياضية عديدة في حجم ثروته الحقيقية،لكن اليوم فقط استطاع موقع أمريكي معرفة ثروته بالأرقام،تعرف عليها.

حيث نشر موقع along the boards الأمريكي تقريرًا خاصاً عن اللاعب محمد صلاح، النجم المصري لاعب وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة مرور 8 سنوات على خروجه من مصر إلى رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية .

محمد صلاح من مواليد نجريج- الغربية- 15 يونيو 1992 ،لاعب كرة قدم مميز ومهاجم نادي ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري ،ومشهور بقدرته على المناورة وسرعته في تسديد الأهداف.

تحدى عائلته التي حلمت بأن يعمل بمهن أكاديمية واختار كرة القدم كهواية واحتراف معاً،وكان ومازال حلمه بأن يتطور ويصبح واحد من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

بدأ محمد صلاح مشواره الكروي العالمي في إبريل – نيسان 2012 عندما رحل عن ناديه المحلي "المقاولون العرب" إلى بازل السويسري، بعقد يستمر مدة 4 مواسم، ثم انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في يناير/ كانون الثاني 2014، وتم إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي في شتاء 2015، قبل رحيله إلى روما الإيطالي في صيف نفس العام، ثم كانت محطته الأخيرة بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو.



ثروة محمد صلاح



ولفت التقرير إلى أن ثروة محمد صلاح الصافية مع مطلع العام 2020 بلغت ما يقرب من 70 مليون دولار، دون أن يذكر مصدر هذه المعلومة،ويتقاضى محمد صلاح راتب أسبوعي من ليفربول ،قدره :200 ألف جنيه استرليني،وعقده ينتهي في "أنفيلد" يونيو 2023 .

وتناول التقرير الخاص كذلك ما يفعله صلاح من أعمال خيرية في قريته المصرية التي يعيش 65%من سكانها في فقر ، ويبادر محمد صلاح دائماً إلى تمويل ودعم المؤسسات الخيرية لإنشاء مدارس ومستشفيات تخدم أهل قريته.



قلب من ذهب



خلال فترة سابقة من وجوده في مصر،تعرضت عائلة محمد صلاح للسرقة مرة واحدة فقط،وخلال فترة قصيرة تم اكتشاف اللص وإلقاء القبض عليه،وكان والد محمد صلاح مستعداً للإستمرار بقضية السرقة،لكن محمد صلاح طلب منه إسقاط الدعوى القضائية والحق الشخصي ضد اللص، ثم ساعد اللص مادياً،وعثر له وظيفة تؤمن له ولعائلته حياة شريفة وكريمة.

ويحرص محمد صلاح على أداء كافة فرائضه الدينية كمسلم ملتزم،ويؤدي صلاة الشكر لله بعد كل فوز ليشكر الله على نعمه عليه حتى الرياضية منها.



حياته الخاصة



تزوج محمد صلاح من ماجي عام 2013 ،وأنجب ابنته الكبرى "مكة" عام 2014 ،وابنته الصغرى الثانية "كيان" عام 2020،ويعتبر زوج وأب مثالي بامتياز.

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