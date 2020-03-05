في أسبوعها الثالث.. "سقف" لرامي جمال تتخطى الـ 13 مليون مشاهدة

تخطت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال حاجز الـ 13 مليون مشاهدة، وذلك في اسبوعها الثالث من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: بلال سرور، توزيع: توما، وظلت"سقف" متصدرة المركز الأول على قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب لعدة أيام، مع انتشارها الواسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
كما طرح رامي ألبومه الجديد"أنا لوحدي" بالكامل على "يوتيوب" وحقق نسب مشاهدات عالية، وضم 15 أغنية منها "بعد مااغيب، أدف يامراكبي، لو ع النسيان، اللي مشيوا، لقلبك سلام، بيهم كلهم، حاجة غريبة"، وتم طرح الـ سي دي الخاص به الأسبوع الماضي في مختلف الأسواق الموسيقية .
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