في أسبوعين.. سعد لمجرد يقترب من الـ 15 مليون بأغنية "آسف حبيبي"

اقتربت أغنية "آسف حبيبي" للفنان سعد لمجرد وفريق فناير، من حاجز الـ15 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أشرف عراب، خليفة ميناني، وألحان:تيزاف موشين، وهي تكريم لفرقة الفنان الراحل حميد الزاهر بعنوان

"خلوني خلوني".

يذكر أن آخر إصدارت سعد الغنائية كانت أغنية "سلام"، التي طرحت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وسجلت أكثر من 34 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع:تيزاف موشين.