بين الأسر والهروب.. أحداث الحلقة 13 من قيامة عثمان تزداد إثارة

تمكن عثمان ارطغرل في الحلقة 13 من المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان من التسلل داخل معسكر المغول واحضار العديد من الوثائق الهامة، والهروب بسرعة واكتشف المغول ذلك مما تسبب في اضطراب الأجواء بشكل كبير ووقوع الشك في قلوبهم، الأمر الذي زاد من فضول الجمهور بمختلف انحاء الوطن العربي، وزادت معدلات البحث على المسلسل لمعرفة الجديد.

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كما شهدت الحلقة تعرض بالا حبيبة المؤسس عثمان للخطر بسبب قتال المغول بعد أن يوقع ديندار بابن أخيه

ورجاله في قبضة بلغاي وسيتسلل المؤسس عثمان لقلب معسكر المغول ليحاول القضاء عليهم لكن سيتم أسره، وتتصاعد الأحداث ما بين القبائل وكيفية التخلص من تلك الأزمة.

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ويذكر أن قيامة عثمان شهد نجاح كبير وملايين المشاهدات مع عرض أولى حلقاته، خاصة لأنه امتداد لسلسلة قيامة أرطغرل الذي استمر خمس مواسم ونجح في حشد الجمهور حوله، مما يجعله يتصدر محرك البحث جوجل عقب عرض الحلقة الجديدة.

ويعرض المسلسل بشكل أسبوعي وبالتحديد حلقة

كل يوم أربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا والسعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت سوريا ومصر، على قناة ATV التركية، ويشارك الفنان التركي"بوراك أوزجفيت"، كلا من الممثل ميليه أوزدوغان و إنجين التان دوزياتان، و تورغوت ألب وغيرهم من الفنانين.

ويذكر أن مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية الذي يتناول كيفية قيام الدولة العثمانية على يد عثمان غازي الأبن الأصغر لأرطغرل والذي يجسده الممثل التركي بوراك أوزجفيت، حيث يمضي على خطى والده، ويكمل معارك الصراع والحرب مع أعداء الأسلام من مغول وتتار وصلبيين وغيرهم، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية، وكل ذلك في إطار تشويقي ملئ بالاحداث المثيرة التي تجذب المشاهدين نحوها وتثير شغفهم بشكل كبير.