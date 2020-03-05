الحجز كامل العدد.. أم كلثوم تحيي حفلًا فى دار الأوبرا بتقنية "هيلوجرام" غدًا الجمعة

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للمرة الأولى، فى تاريخه، حفل كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "هيلوجرام" العالمية.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 6

مارس، بصوت الفنانة مي فاروق، الفنانة ريهام عبدالحكيم، وبقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتم حجز المسرح بالكامل بعد أيام قليلة من طرح تذاكر الحفل.

يذكر أن "هوليجرام" تم استخدامها، للمرة الأولى، في حفل غنائي لأم كلثوم في دبي، ولاقى حضورًا وإقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وتتمثل التقنية في تجسيم أقرب للحقيقة لصورة أم كلثوم على المسرح.