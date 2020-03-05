غدًا.. بهاء سلطان مع جمهوره في ساقية الصاوي

يستعد الفنان بهاء سلطان لحفله الغنائي الأول مع جمهوره بعد غياب لسنوات، وذلك في ساقية الصاوي بحى الزمالك. من المقرر أن يقام الحفل مساء غد الجمعة، ويشمل المسرح جزئين للحضور، جزء "وقوف"، وجزء بـ"مقاعد"، وتم نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها. المسرح جزئين للحضور، جزء "وقوف"، وجزء بـ"مقاعد"، وتم نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها. يذكر أن سلطان شارك في الاحتفالية الضخمة بعيد الحب، التي أقيمت في استاد القاهرة، بمشاركة الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غفيرًا تخطى الـ70 ألف شخص، واستمرت فعاليات الحفل حتى منتصف الليل.

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