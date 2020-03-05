غدًا.. محمد حماقي في حفل غنائي بالجامعة الأمريكية

يلتقي الفنان محمد حماقي جمهوره، من خلال حفله الغنائي المقام على أرض الجامعة الأمريكية بفرعها بالتجمع الخامس.

من المقرر أن يقام الحفل مساء غد الجمعة، ويتم فتح الأبواب أما الجمهور في تمام الساعة الـ 5

مساءً، وسعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 300 جنيه.

يذكر أن حماقي يستكمل تصوير برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Kids، في مرحلته النصف نهائية، وذلك بمشاركة

الفنان عاصي الحلاني والفنانة نانسي عجرم كلجنة تحكيمية للبرنامج، حيث يتم في حلقة يوم السبت القادم اختيار أحد متسابقيه "ياسمين أسامة، محمد واكضيض" من خلال تصويت الجمهور، ليصل إحداهما إلى المرحلة النهائية من البرنامج، يقدم البرنامج المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال، المذيع السعودي ياسر السقاف.