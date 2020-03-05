خاص الفن-محمد رمضان يجمد نشاطاته من أجل "البرنس"

ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاح أغنيته الجديدة "انت جدع" والتي أطلقها ​محمد رمضان​ عبر قناته على اليوتيوب علمنا من مصدر مقرب لمحمد رمضان بأنه قرر الفترة المقبلة التركيز على مسلسله الجديد "البرنس" كي ينتهي من تصوير مشاهده سريعا ،وكي لا يواجه شبح الخروج من السباق الرمضاني خاصة وأنه انشغل الأسابيع الماضية بأعماله الغنائية.

ويقوم رمضان في الوقت الحالي بتصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الاعلامي ويشارك في البطولة إلى جانب رمضان كل من أحمد زاهر ونور ونجلاء بدر وروجينا وادوارد ومن إخراج محمد سامي.

وكان محمد رمضان قد اعلن عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بوصول قناته على اليوتيوب إلى 2 مليار و500 مليون.

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