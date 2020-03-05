وفاة والد أحمد عزمي بعد صراعٍ مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي عزمي محمد علي والد الممثل المصري ​أحمد عزمي​ اليوم بعد صراعٍ مع المرض، وهو أحد أفراد جيل الرواد بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

وتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد خالد بن الوليد بمنطقة حدائق الأهرام.

ونعى أحمد والده عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"البقاء لله توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، وتقام صلاة الجنازة بمسجد خالد بن الوليد حدائق الأهرام".

يذكر أن آخر أعمال أحمد عزمي كانت مسرحية "الملك لير" مع الممثل يحيى الفخراني، بعدما تعاونا سويا في مسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود"، للمخرج الراحل نادر جلال، و"يتربى فى عزو"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

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