ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لابن النجم العالمي ​أرنولد شوارزينيغر​، يوم أمس في كاليفورنيا خلال مغادرة النادي الرياضي.

وكان جوزيف باينا البالغ من العمر 22 عاماً برفقة حبيبته نيكي دوداج.

جوزيف وحبيبته يتشاركان الاهتمامات نفسها حيث أنهما يترافقان بشكل دائم إلى النادي الرياضي.

ويستمر في نشر صوره وفيديوهات على صفحاته على وسائل التواصل الإجتماعي من النادي الرياضي.

يذكر أن جوزيف هو ابن غير شرعي لأرنولد شوارزينيغر، رزق به من مربية المنزل السابقة لديه ميلدريد باينا وحينها كان متزوجاً من ماريا شرايفر.





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كانت هذه تفاصيل خبر إبن أرنولد شوارزينيغر وحبيبته يُرصدان خلال خروجهما من الجيم..بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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