خلال زيارتها إلى إيرلندا..كايت ميدلتون تعتمد ستايل الأميرة ديانا

ميرنا وليد - بيروت - أطلت دوقة كامبريدج ​كايت ميدلتون​ في إيرلندا بفستان زهري جميل، وذلك في إطار زيارتها الرسميّة إلى هناك برفقة زوجها الأمير ويليام .

الفستان جاء منقّط بالأسود، ويحمل توقيع دار Oscar de La Renta.

الإطلالة كانت اعتمدة إطلالة شبيهة لها حماتها الراحلة ​الأميرة ديانا​ خلال العام 1983 وكانت تحمل توقيع المصمم دونالد كامبل.

كايت نسّقت مع الفستان حذاء "ستيليتو" أسود من Jimmy Choo، وحقيبة مخمليّة سوداء.

وأيضاً في أول يوم من الزيارة إلى إيرلندا، أطلت كايت بثوب أخضر برّاق يُذكّر أيضاً بإحدى إطلالات الأميرة ديانا في العام 1990 خلال حضورها العرض الأول لفيلم The Hunt for Red October.

فستان كايت يحمل توقيع علامة The Vampire’s Wife.