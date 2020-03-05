أليساندرا أمبروسيو تخضع لجلسة تصوير على شاطئ المكسيك

ميرنا وليد - بيروت - خضعت العارضة فيكتوريا سيكريت البرازيلية ​أليساندرا أمبروسيو​ لجسلة تصوير على شاطئ رفييرا مايا في المكسيك بعد ظهر يوم أمس.

أليساندرا من أهم عارضات الازياء على الساحة، شاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم ​دور الأزياء​ العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينج، ​رالف لورين​ و​كريستيان ديور​ وغيرها.

وكانت أليساندرا قد أطلقت العام الماضي خطها الخاص من البيكيني GAL Floripa.

أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو ولدت يوم 11 نيسان/أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل.

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