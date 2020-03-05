ممثلات مصريات أكثرن من الجرأة.. سمية الخشاب وغادة عبد الرازق سحاق وحورية فرغلي عارية

ميرنا وليد - بيروت - دائما ما نتحدث عن مشاهد جريئة وفنانين عرفوا بالجرأة بعصرنا الحالي ، وخصوصا بين الممثلات اللواتي يقدمن ادوارا جريئة ، لكن الجرأة ليست جديدة فقد عرفت بعض الممثلات المصريات بالجرأة بتقديم أدوار اثارت جدلا في الكثير من الاوقات ، وان اردنا ان نحدد بعض من اللواتي قدمن ادوارا جريئة بالسنوات الاخيرة نقول:

الممثلة ​حورية فرغلي​ فهي من الظهور الأول لها في فيلم كلمني شكراً، تعرت أمام شاشة الحاسوب مقابل كروت شحن، الامر الذي جعلها من أكثر الفنانات اللواتي قدمن اغراء في الاداء.

ايضا هناك الممثلة ​غادة عبد الرازق​ والممثلة ​سمية الخشاب​ قدمتا مشاهد مشتركة، الذي تعتبر من أحر المواضيع ، حيث كانت غادة تلعب دور الفتاة السحاقية التي استثارها جسد سمية المفعم بالأنوثة.

ايضا الممثلة هند صبري في فيلم مواطن ومخبر وحرامي خلعت ملابسها بالكامل أمام خالد أبو النجا، ووصفه البعض بالخارج عن السياق.

الممثلة منه شلبي قدمت في أول ظهور لها في فيلم الساحر، مشهداً تتحدث فيه عن مفاتنها وتتلمس ثدييها قائلة كل ده ولسا صغير.

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