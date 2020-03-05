ميرنا وليد - بيروت - تتنافس الفنانتان اللبنانيتان ​نانسي عجرم​ و​هيفا وهبي​ مع أهم المشاهير والنجوم على قائمة أجمل 100 وجه في العالم، والتي ضمت أيضاً لممثلة التركية نسليهان أتاغول بطلة مسلسل "ابنة السفير"، وزميلتها الممثلة وعارضة الأزياء إلتشين سانجو، وبطل مسلسل "قيامة عثمان" بوراك أوزجيفيت.

ونذكر أيضاً من ضمن النجوم المنافسين جيسيكا نيلسون، ونيكي ميناج، بيري إدواردز، هاندا أرتشيل، جيد ويبر، كريستين ستيوارت، باريش أردوتش، عفراء سارا اوغلو، ديلرابا ديلمورات، ديمي لوفاتو، سيلينا غوميز، إيما واتسون، جيمي دورنان، هنري كافيل، زين مالك، ديميت أوزدمير، كيلي جينر، فيليبي نيتو، أريانا غراندي، كيم كارداشيان، جان يامان، وغيرهم الكثير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم وهيفا وهبي تتنافسان ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.