إعادة طرح أغنية حمو بيكا بعد حذفها بالأمس

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أثارته أغنية المطرب الشعبي ​حمو بيكا​ والتي حملت عنوان "مهرجان دلقو الخمرة" بعد طرحها أول من أمس، إذ تمّ حذفها عن موقع "يوتيوب" فجأة دون توضيح الأسباب، أعيد طرح الأغنية من جديد.

وكان أثير جدل حول حذفها، حيث أشار بعض المتابعين إلى أن للأمر علاقة بقرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بمنع حمو بيكا ومطربي المهرجانات من الغناء، فيما أشار البعض الآخر إلى أن السبب قد يعود لكون لحن الأغنية مسروق من لحن أغنية "كتر خيري" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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