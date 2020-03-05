في عمر الخمسين..جينيفر لوبيز بقوام مثالي بالبيكيني

ميرنا وليد - بيروت - استعرضت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ قوامها المثالي بالبيكيني الأبيض في مجموعة من الصور نشرتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

جينيفر البالغة من العمر 50 عاماً التقطت هذه الصور على شاطئ ميامي يوم أمس.

وأظهر جينيفر في الصور خاتم خطوبتها من لاعب البيسبول السابق ألكس رودريغيز.

وكان برفقة جينيفر على الشاطئ مدرب الصوت الخاص بها ستيفي ماكي.

يذكر أن جينيفر كانت قد خطبت ألكس في شهر آذار/مارس عام 2019، وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية الأميركية ​أوبرا وينفري​ في برنامج "2020 Vision tour" مؤخراً متحدثةً عن الزواج من أليكس، أنها قررت التعلم من خبراتها السابقة، وعدم الإندفاع في حياتها بعدم إتخاذ أي قرار سريع، والإنتظار لفترة بحجة أن هذا القرار ليس سهلاً على الإطلاق، خصوصاً أن كلاهما لديه عائلته الخاصة.