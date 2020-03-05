تراند اليوم : بالفيديو.. مزيكا تحتفل: بمرور 20 عامًا على ألبوم “تملي معاك” ل”عمرو دياب”

حقق الميجا ستار عمرو دياب، والمنتج الكبير محسن جابر وشركة “عالم الفن”، العديد من النجاحات الفنية، من أهمها عام ألبوم “تملي معاك” الذي صدر عام 2000 وكان علامة فارقة للهضبة والأغنية المصرية، حيث ضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة.

وبهذه المناسبة، احتفلت شركة “مزيكا”، اليوم، بمرور 20 عامًا على إصدار الألبوم، وطرحت على اليوتيوب فيديو جديد به لقطات حصرية، لم تعرض من قبل من كواليس أغنية “تملي معاك” بالإضافة إلى كشف العديد من الأرقام القياسية التي حققها الألبوم في مصر والعالم، والتي من بينها الأكثر مبيعا في مصر والعالم العربي عام 2000.

وترجمت أغنية “تملي معاك” إلى العديد من اللغات وغناها أكثر من مطرب، حيث ترجمت إلى اللغة البلغارية وغنتها إيفانا عام 2002، ثم ترجمت إلى اللغة الهندية وغناها أمير جميل عام 2004، وبعدها ترجمت إلى اللغة التركية وغناها أركان هاكان عام 2006،

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ثم ترجمت عام 2007 إلى اللغة الإسبانية وغناها أنتونيوكارمونا، وبعدها إلى اللغة الألبانية وغناها غازي، واليونانية وغناها ليفيريتس بانتازيس، ثم الأرمينية وغنتها أولجا.

ونالت أغنية “تملي معاك” جائزة افضل فيديو كليب في استفتاء معهد راديو الشرق الوسط ومن قناة النيل الفضائية، وتم ترشيح الهضبة عمرو دياب لجائزة الجرامي أوورد كأفضل أغنية للمرة الثانية عن أغنية “تملي معاك”،

وأيضًا في دراسة بالأكاديمية البريطانية للعلاج الصوتي “BAST” برزت أغنية “تملي معاك” كأكثر الأغاني شعبية بين المستمعين في مصر.