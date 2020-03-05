تراند اليوم : هيفاء بتتحدي الكورونا لانها بتاكل فول

ثبت للجميع ان وجبة الفول بتحمي الانسان من الاصابة بفيروس كرونا ..

واختارت الفنانة هيفاء وهبي أن تكون أول فنانة عربيّة تطلق تحدّياً على مواقع التواصل الإجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والاستماع لأغانيها.

وعبر حسابها على تويتر، سألت هيفاء متابعيها قائلة: «أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي# haifavscorona

وقد تفاعلت الفنانة كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي حيث كتبت: «والله مافي أهضم من هيفا وهبي».

وتحت هاشتاج haifavscorona انتشرت العديد من الفيديوهات التي ترصد قيام الاطفال والكبار بغناء أغاني هيفاء وغسل اليدين للوقاية من الفيروس المستجد.