تراند اليوم : الفنان التركي “جان يمان” يعتدي على معجبة و يذهبو الي القسم

كشفت صحيفة الصباح التركية، عن أزمة جديدة للفنان التركي “جان يمان”، حيث قام بالتعدى على إحدى المعجبات فى أحد الأماكن العامة.

وأوضحت الصحيفة، القصة الكاملة للأزمة، حيث طالبت معجبة “يمان”، بالتقاط صورة معه وأثناء التقاط الصورة قامت الفتاة بمعانقته وهو ما رفضه “يمان”.

وأضافت “الصباح”، الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد بل قام “يمان” بالتعدى على المعجبة، وضربها وطردها من المكان بعد أن ظن أنها تقوم بتصويره فيديو، وهو الأمر الذى أشعل الأزمة.

وكانت رد فعل المعجبة أنها قامت بتحرير محضر تعدٍ عليها من قبل “يمان” وذكرت الواقعة بتفاصيلها.