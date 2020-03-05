هاني شاكر يتراجع أمام تحديات مطربي المهرجانات.. وهذه شروطه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان المصري هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية في مصر، تراجع أمام تحديات قام بها مطربو المهرجانات الشعبية في مصر منذ إعلانه وقفهم عن الغناء قبل قرابة شهر؛ إذ حسم نقيب الموسيقيين أمرهم بعدما رأى أنهم يواجهونه بنشر أغانيهم على موقع "اليوتيوب" غير عابئين بقراره، وذلك لتعويض خسائرهم بعض الشيء كونهم لن يظهروا في الحفلات الغنائية.

واتخذ هاني شاكر إجراء مشروطا على مطربي المهرجانات، وقام بتقنين أوضاعهم باستكمال إنشاء شعبة للأداء الفني للمهرجانات، على أن يكون عملهم من خلال هذه الشعبة وبالحصول على تصريح سنوي، شريطة الالتزام بالمعايير الرقابية، والترخيص السنوي بالغناء سيتم وفق لجنة الاستماع المشكّلة في النقابة.

وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا تفصيليا حول إنهاء هذه الأزمة جاء فيه: "تشكر نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر الشعب المصري كله والجهات كافة وعددا من القنوات والمنصات الإعلامية التي تؤمن بدور الفن في تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التي تمر بالفن المصري".

ونوّه البيان: "ولما كانت النقابة تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقي بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا".

وأردف بيان "الموسيقيين": "قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالًا لما بدأته في إنشاء (شعبة للأداء الفني) وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على (ترخيص سنوي) بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكّلة في النقابة".

Advertisements

وتابع البيان: "مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك، وأيضا طبقا للقانون".

وواصل هاني شاكر في بيانه: "وتؤكد نقابة المهن الموسيقية على أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط".

واختتم بالقول: "وتناشد النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي (مصنف) غير مصرح له (رقابيا ونقابيا) على أي من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتي أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغاني والكليبات التي لم تحصل على أي تصريح أو ترخيص رقابي أو نقابي؛ ما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام".

يُشار إلى أن هاني شاكر أوقف مطربي المهرجانات عن الغناء في المنشآت السياحية والفنادق قبل قرابة شهر، مع مطالبة كافة الجهات المعنية من الشرطة والمفتشين بمطاردتهم في أي مكان يقومون بالغناء فيه.