- نقل مذيعة "روتانا" بشكل عاجل إلى المستشفى بسبب أعراض كورونا

فاجأت مذيعة قناة "روتانا خليجية" مها منصور متابعيها بإعلان معاناتها من اعراض تشبه تلك التي تترافق مع الاصابة بوباء كورونا إلى حد كبير.

وجاء هذا أثناء ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وبدت وهي تقوم باتصال هاتفي وأشارت إلى أنها تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس مع آلام في الحلق.

ونشرت بعد ذلك صورة لها أثناء نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى وغردت: "أشكر وزارة الصحة على استجابتهم السريعة والاهتمام. الآن في طريقي إلى المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي للاطمئنان. دعواتكم".

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من المتابعين حيث تخطى عدد المشاهدات الـ9 آلاف بعد مرور أقل من ساعتين على نشره. وتمنى لها الكثيرون الشفاء فيما أعرب بعض المتابعين عن استغرابهم نشرها الفيديو معتبرين أنها تشهر بنفسها.

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ويأتي تصرفها هذا انسجاماً مع التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة السعودية في هذا الشأن، علماً أنه تم إلغاء عدد من الفعاليات التي تقام في المملكة كإجراء احترازي.

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