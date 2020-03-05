شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصدر قراراً بالموافقة على اتفاق مع أوزبكستان.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارا رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الإزدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها والموقع فى طشقند بتاريخ 5-9-2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يصدر قراراً بالموافقة على اتفاق مع أوزبكستان.. تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.