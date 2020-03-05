علاقة عاطفية بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بسبب هذه الصورة

قبل أيام، نشرت الممثلة ياسمين صبري، صورة لها على الثلج، اثارت شائعة ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

فقد أكّد متداولو الصّورة، أن أبو هشيمة هو من التقط الصورة لياسمين، إذ ظهرت على عدسات نظاراتها الشمسية، صورة رجل يشبه أبو هشيمة.

الصورة التي تسييت بالشائعة

كما أكّد آخرون أنّ ياسمين مرتبطة فعلاً بأبو هشيمة، وأنّه هو الرجل الذي أهداها خاتماً بـ200 ألف دولار، قامت بتوزيع خبر عنه عبر مكتبها الإعلامي، كدعاية لدار المجوهرات التي صمم الخاتم.

من جهة ثانية، اعتبر البعض أنّ الأمر لا يعدو كونه شائعة، وأنّ الرجل الذي يظهر في الصورة لا يشبه أبو هشيمة، واتهموا ياسمين بترويج الشائعة لخطف الأضواء.

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ياسمين صبري

يذكر أن شائعات ارتباط أبو هشيمة بنجمات انتشرت بعد طلاقها من هيفاء وهبي، منها شائعة ارتباط بالممثلة دانييلا رحمة التي قيل إنّه كان بصدد الزواج منها، كما أثيرت شائعة خطوبته لشقيقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

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ياسمين صبري