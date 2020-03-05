- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قبل أيام، نشرت الممثلة ياسمين صبري، صورة لها على الثلج، اثارت شائعة ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
فقد أكّد متداولو الصّورة، أن أبو هشيمة هو من التقط الصورة لياسمين، إذ ظهرت على عدسات نظاراتها الشمسية، صورة رجل يشبه أبو هشيمة.
الصورة التي تسييت بالشائعة
كما أكّد آخرون أنّ ياسمين مرتبطة فعلاً بأبو هشيمة، وأنّه هو الرجل الذي أهداها خاتماً بـ200 ألف دولار، قامت بتوزيع خبر عنه عبر مكتبها الإعلامي، كدعاية لدار المجوهرات التي صمم الخاتم.
من جهة ثانية، اعتبر البعض أنّ الأمر لا يعدو كونه شائعة، وأنّ الرجل الذي يظهر في الصورة لا يشبه أبو هشيمة، واتهموا ياسمين بترويج الشائعة لخطف الأضواء.
ياسمين صبري
يذكر أن شائعات ارتباط أبو هشيمة بنجمات انتشرت بعد طلاقها من هيفاء وهبي، منها شائعة ارتباط بالممثلة دانييلا رحمة التي قيل إنّه كان بصدد الزواج منها، كما أثيرت شائعة خطوبته لشقيقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو.
إقرئي أيضًا:
صور: نادين نجيم تتحدّى الكورونا على الثلج مع ولديها
نانسي عجرم تدخّل مجال التمثيل مع نادية الجندي
ياسمين صبري
كانت هذه تفاصيل خبر علاقة عاطفية بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بسبب هذه الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.