صور: نادين نجيم تتحدّى الكورونا على الثلج مع ولديها

احتفلت الفنانة نادين نجيم، بوصول عدد متابعيها على "انستغرام" إلى العشرة ملايين، ونشرت صوراً لها مع ولديها هافن وجيوفاني وهم يمارسون رياضة التزلج، وكتبت شكراً لمتابعيها جاء فيه

"شكرًا ل ١٠ مليون متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك".

نادين نجيم مع ولديها هافن وجيوفاني

وتابعت "لا بل هو أقوى سلاح شكراً دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لي خلال ١١ سنة".

Advertisements

وختمت قائلة "جوڤاني وهاڤن كمان بقولولكم شكراً على محبتكم لماما نادين الله يديم المحبة و يزيدها".

نادين نجيم على الثلج

يذكر أن نادين تصوّر حالياً مسلسل "2020" الذي سيعرض في رمضان المقبل، وقد أخذت إجازة لتبقى مع ولديها بعد إقفال المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا، ولم يعرف ما إذا كانت الصور جديدة أم قديمة قبل انتشار الفايروس.