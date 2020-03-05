- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشر النجم العالمي Akon، صورة له وهو يؤدّي مناسك العمرة في مكّة قبل أيّام.
وظهر النجم برفقة أصدقائه أمام الكعبة، في صورة تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
akon يؤدي مراسم العمرة في السعودية
يذكر أنّ Akon أحيا حفلاً غنائياً برفقة الفنان تامر حسني في مدينة جدة الخميس 27 فبراير الماضي التي أقيمت تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
تامر حسني واكون من حفل جدة
كانت هذه تفاصيل خبر Akon ينشر صورته وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.