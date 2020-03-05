Akon ينشر صورته وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة

نشر النجم العالمي Akon، صورة له وهو يؤدّي مناسك العمرة في مكّة قبل أيّام.

وظهر النجم برفقة أصدقائه أمام الكعبة، في صورة تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

akon يؤدي مراسم العمرة في السعودية

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يذكر أنّ Akon أحيا حفلاً غنائياً برفقة الفنان تامر حسني في مدينة جدة الخميس 27 فبراير الماضي التي أقيمت تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

تامر حسني واكون من حفل جدة