أزمة قلبية تصيب هذا الممثل التركي ووضعه حرج

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نقل الممثل ليفانت جان إلى المستشفى بسبب تعرّضه لأزمة قلبية، ونقلت وسائل إعلام تركيّة تصريحات عن الطاقم الطبّي أكّدت أنّ وضعه حرج.
وكان ليفانت قد نقل إلى الطوارىء في إحدى مستشفيات اسطنبول، ثم وضع في غرفة العناية المشدّدة، ولا يزال يخضع للعلاج، وسط تأكيد الأطباء أنّ وضعه خطير للغاية.
ليفانت جان
وقد تناقلت مواقع تركية خبر وفاة الممثل الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، وهو ما استدعى بياناً من المستشفى لتكذيب الخبر.
ليفانت مع شاتاي اولوسوي
يذكر أنّ ليفانت ممثل مسرحي، وقد شارك في أكثر من مسلسل ناجح منها مسلسل "في الداخل"، و"وادي الذئاب".
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