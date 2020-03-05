نانسي عجرم تدخّل مجال التمثيل مع نادية الجندي

تختبر الفنانة نانسي عجرم في رمضان المقبل، تجربة التمثيل للمرّة الأولى في مسلسل "نساء من دهب"، بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وإنتاج شركة صادق الصباح.

المسلسل الذي يصوّر في بيروت، سيكون التّجربة الأولى لنانسي في هذا المجال، بعد سلسلة تجارب ناجحة في كليبات كانت أشبه بأفلام قصيرة، مثل كليب "في حاجات" وكليب و"حاسة بيك" وقبلها "يا سلام" الذي صوّرته في بداياتها وأظهرت فيه قدرات تمثيليّة.

نانسي عجرم

وكانت نانسي قد تلقّت الكثير من عروض التمثيل، إلا أنّها رفضتها بالمجمل، لتقبل بالحلول ضيفة شرف على المسلسل الذي يجمع أهم نجمات العالم العربي، كما أنّها ستغنّي شارة المسلسل وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.

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نانسي عجرم

مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس من "فورمات" أميركي كوميدي أنتجته شركة ديزني الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، ويدور حول 4 سيدات تعترض حياتهن مواقف مضحكة. وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون في العمل منهم بيومي فؤاد ومصطفى أبو سريع وروجينا وهنادي مهنا ومايان السيد وغيرهم.

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نانسي عجرم