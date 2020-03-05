أعلنت كاتي بيري عن حملها بطفلها الأوّل، من خلال فيديو كليب اغنيتها التي طرحتها عبر ساعتين تحت عنوان Never worn white. وظهرت بيري في الفيديو كليب منتفخة البطن بفستان ابيض، مؤكدة أنّ حملها ليس تمثيلاً للفيديو كليب بل حقيقة. وأعلنت أنّها وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم، ينتظران بشغف مولودهما الأوّل. كاتي بيري وسبق لبيري وأن أوضحت سبب تأخير زواجها من بلوم، وهو الخوف من الالتزام والمسؤوليات مع صعوبات الحياة الزوجية. إقرئي أيضًا: الكنديون مستاءون من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لهذا السبب Advertisements هل أصيب طفلا الأمير وليام الأميران جورج وشارلوت بـ "كورونا"؟ وارتبطت بيري بعلاقة عاطفية مع بلوم في عام 2016، ثم احتفلا بخطوبتهما في عيد الحب العام الماضي. كاتي واورلاند كان الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم، قد قررا تبادل عهود الزواج في شهر أبريل/نيسان المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاتي بيري تعلن حملها بطفلها الأوّل بفيديو كليب أغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.