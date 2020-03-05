تدهور الوضع الصحّي للفنان محمود ياسين وهكذا يقضي أيامه

ردّت الفنانة رانيا ابنة الفنان الكبير محمود ياسين، على الشّائعات التي تحدّثت عن تدهور صحّة والدها، التي انتشرت بعد تخلّفه عن تقديم واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك.

رانيا لم تطمئن محبّي والدها كثيراً، بل أنّها أكّدت جزئياً الشائعات، وقالت إن والدها لا يستطيع الحركة ولا يغادر المنزل، كما أنّه لم يعد يمارس الحياة الاجتماعية مع الآخرين مثل السابق

محمود ياسين في صورة من الرشيف

وأكّدت أنّه في حال حدوث أي طارىء ستخبر جمهوره به.

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يذكر أنّ الممثلة المعتزلة شهيرة زوجة محمود ياسين كانت قد كشفت طبيعة مرض زوجها في مقابلة لها قائلة: "إنه أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حالياً من ألزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم"..

كما تحدثت بصراحة عن مرض زوجها لبرنامج "شيخ الحارة"، وقالت إنه لم يعد بإمكانه أن يعمل بعد الآن لهذا فهي ترفض كل الأعمال التي تقدم له، مشددة على إنه أعطى للفن الكثير من وقت وجهده وهذا قضاء الله.

محمود ياسين مع ابنته رانيا وزوجها

واعتذرت الفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين علنا لجمال وعلاء مبارك، لعدم استطاعتها الذهاب إلى عزاء الرئيس مبارك، فكتبت رسالة عبر حسابها على الفايسبوك جاء فيها"أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك على عدم استطاعتنا تقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها".