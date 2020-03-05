نانسي عجرم ممثلة في رمضان 2020.. هذا هو المسلسل الذي تشارك في بطولته

وافقت الفنانة نانسي عجرم أخيراً على خوض تجربة التمثيل بعد عروض كثيرة تلقتها وكانت ترفض الفكرة تماماً.

نانسي وافقت على الظهور في مسلسل نساء من ذهب، الذي ستقوم ببطولته كل من نادية الجندي ونبيلة عبيد للعرض في رمضان 2020 وأكدت بعض المصادر المقربة من نانسي أنها ستظهر كضيفة شرف في الحلقات إلى جانب تقديمها أغنيات المسلسل.

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يذكر أن مسلسل نساء من ذهب مأخوذ من فورمات أمريكى، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج وائل إحسان وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وبطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف الشرف خلال الحلقات.

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وكان أبطال العمل قد احتفلوا مؤخراً ببدء تصوير العمل في منزل السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علاّوي، حيث أقيم عشاء في منزله بمدينة «دوحة الحص» على شرف نجوم مسلسل «نساء من ذهب» المتواجدين في بيروت لتصوير المسلسل. وحضر العشاء صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة وحرمه إضافة إلى مجموعة من نجوم العمل على رأسهم الممثلة نادية الجندي والممثلة نبيلة عبيد والممثلة القديرة سميحة أيوب، والمخرج وائل إحسان والكاتب أمين جمال إضافة إلى فريق العمل.

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