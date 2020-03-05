إدوارد لوائل عبد العزيز : ” إنت مريض نفسي .. دي مش رجولة “

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 02:54 مساءً - تحدث الفنان المصري ” إدوارد ” خلال حلقة برنامجه ” القاهرة اليوم ” عن الأزمة القائمة بين الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وشقيقها ” وائل عبد العزيز ” والتي أثارت الكثير من الجدل وضجة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وهاجم الفنان إدوارد شقيقها وائل وإنه لم يكن يتخيل أن يقوم بذلك تجاه شقيقته وأن يتحدث عنها بهذه الطريقة ويشهر بها وإنه ظن لبعض الوقت أن يكون الحساب الخاص بوائل قد تم اختراقه .

فقال إدوارد : ” البوست جنني حسيت إن نهاية العالم قربت ويوم القيامة قرب .. لما نشوف أخ بيشهر بأخته وبيتكلم عنها بطريقة وحشة على السوشيال ميديا أنا اتجننت وشكيت إن الأكونت بتاعه يكون اتهكر ” .

وتابع : ” النجمة العظيمة حبيبة الملايين ياسمين عبد العزيز تيجي يا وائل تتكلم عليها كلام زي ده وتتكلم عن نجم كبير زي أحمد العوضي .. يا ابني إنت فيه إيه إنت مريض نفسي فيه حاجة غلط ” .

وأضاف : ” إنت بمثابة أبوها مش بس أخوها .. أنا أبويا اتوفى وأنا في تانية جامعة خدت بالي من اخواتي ومن أمي واشتغلت وتعبت لحد ما جوزتهم وأمي توفاها الله من 3 سنين .. معنى الرجولة اللي بتعمله ده مسموش رجولة دي مش رجولة إنك تتكلم عن أختك بالطريقة دي ” .