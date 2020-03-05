بعد الاشتباه بحالات كورونا.. إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 02:54 مساءً - أكد مسؤول كنسي الخميس صدور قرار بإغلاق كنيسة المهد أمام الزوار استجابة لتوصيات وزارة الصحة الفلسطينية بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة بيت لحم.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: “نحن نحترم قرار السلطات لأن سلامة المواطنين أولوية”. وأضاف “إذا لم تغلق الكنيسة أبواباها اليوم، فستفعل غدا”.

وأوصت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في بيت لحم لمدة 14 يوما. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فقد أوصت الوزارة أيضا بوقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وأعلنت حالة الطوارئ وأوصت بإغلاق المساجد والكنائس في بيت لحم وطالبت بتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، ووقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين.