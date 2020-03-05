الموت يفجع الفنان ” أحمد عزمي “

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كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 02:54 مساءً - أعلن الفنان المصري ” أحمد عزمي ” منذ ساعات قليلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة والده بعد صراع مع المرض .
فكتب في منشور له : ” البقاء لله .. توفى إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي .. وتقام صلاة الجنازة بمسجد خالد بن الوليد حدائق الأهرام .. نسألكم الفاتحة ” .
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