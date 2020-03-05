شاهد.. جوهرة في وصلة رقص جديدة على “بنت الجيران”

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 02:54 مساءً - شاركت الراقصة الروسية والمقيمة في مصر جوهرة متابعيها بمقطع فيديو جديد لها من احد الحفلات التي احيتها مؤخرا.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص بين مجموعة من الحضور على انغام اغنية “بنت الجيران” للفنانين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.

يذكر ان عمر كمال كان قد كشف عن تحضيره لعمل فني يجمعه بجوهرة حيث نشر صورة له معها وعلق كاتبا: “أغنية جديدة بم”.