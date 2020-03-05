خالد الجندي عن إعدام هشام عشماوي : ” غار في 60 داهية ولا تجوز عليه إلا اللعنة “

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 02:54 مساءً - علق الشيخ ” خالد الجندي ” عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في حلقة برنامجه ” لعلهم يفقهون ” يوم أمس الأربعاء المذاع على قناة ” dmc ” على إعدام الإرهابي ” هشام عشماوي ” .

فقال خالد الجندي : ” النهاردة وانا بشوف الأخبار وعرفت إن المجرم اللي إسمه عشماوي ده غار في 60 داهية ومتجوزش عليه إلا اللعنة مش الرحمة أعوذ بالله ” .

وتابع : ” سجل حوادث يندى لها الجبين .. سجل قتل كان عنده حاجة كده اسمها الاصطياد الحر .. كان يطلع كده يلاقي عربية ولا ناس يقتل وعايز يضرب ويوجه ضرباته للعمود الفقري بتاع البلد في القوات المسلحة والشرطة .. قتل كتير فجر ودمر وفخخ ” .

وأضاف : ” إنت عارف الراجل ده ساب كام أسرة متيتمة .. اللي يعيش ياما يشوف واللي يموت هيشوف أكتر .. كل اللي ماتوا دول كانوا آباء أولادهم كانوا مستنيينهم وعاقب أطفال لا حول لهم ولا قوة مش هيشوفوا آبائهم تاني وأمهات فقدن أولادهن أسر اتدمرت ” .

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وأكد خالد الجندي على أن ما حدث بسبب فتاوى علم أهل الأرض والفتاوي السلفية فى إشارة إلى الشيخ السلفى الحوينى الذى تسببت فتاويه فى إراقه الدماء واعتذر عنها مؤخرا .. وقال : ” كل مصيبة وكارثة هى حصاد فكر سلفى لا علاقة له بالواقع إلا من رحم ربى ” .

يذكر أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي كان قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أنه تم صباح أمس تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي لإدانته في قضيتي ” الفرافرة ” و” أنصار بيت المقدس الثالثة ” .