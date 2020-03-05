نادين ن. نجيم ترد على الحُسَّاد بـ 10 ملايين

وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة شكر من أعالي جبال لبنان لكل متابع ومحب لها وذلك بعد تخطي حسابها الخاص على موقع انستغرام حاجز العشرة ملايين متابع.

وأكدت “نجيم” في رسالتها الى أن الله قد خصّها بحب الناس لها فما من شيء أجمل واقوى من ذلك، لا بل هو أقوى سلاح شكراً دائمًا وأبدًا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لي خلال ١١ سنة.

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نادين التي كانت تستمتع بنهار عطلة مع ولديها على الثلج، أكدت أن “جوڤاني” و”هاڤن” يوجهان للجمهور كلمة شكر أيضاً على محبتهما لوالدتهما. وختمت قائلة “الله يديم المحبة ويزيدها”.

من جهة أخرى، تواصل نادين نجيم تصوير مسلسلها الرمضاني “2020” على الرغم من كل التشويش والحملة الشرسة التي تُساق ضدها بين الحين والآخر، منها تلفيق تصريحات كاذبة عن لسانها حول بعض الفنانين، أو افتعال بعض الفنانين مشاكل وهمية معها على مواقع التواصل، إلا ان نادين تواجه هذا الافتراء بالنجاح والتقدم واستكمال نشاطاتها خاصة أنها تعلم ان ضريبة النجاح مكلفة جداً في هذا الزمن الرديء.

نذكر ان مسلسل “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان ويجمعها مجدداً مع النجم قصي خولي.