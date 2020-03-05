تطورات جديدة في قضية دنيا بطمة وحساب حمزة مون بيبي

Mar 05, 2020
لا زالت قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتهم بابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم تشهد تطورات يومية، وذلك بعدما أفادت تقارير اعلامية عن تسليم دولة الامارات الى المغرب مصممة الازياء عائشة عياش المتهمة في القضية أيضاً للتحقيق معها.
وبعد وصول عائشة عياش الى المغرب تم استدعاء الفنانة دنيا بطمة مجدداً. وبحسب “تفاعلكم.العربية” قيل ان التحقيقات واجهتهما ببعضهما وبعدها انتشر عدة مقاطع فيديو لـ دنيا وهي خارجة من التحقيقات حيث ظهرت وهي تهاجم الصحافة.
اما الجديد اليوم ما كشفته الصحافة عن مضمون اعترافات عائشة عياش خلال جلسة استجوابها في مقر الفرقة الوطنية.
عائشة اعترفت انها ودنيا وابتسام بطمة وآخرين من بين المديرين التنفيذين للحساب وقالت ان الاعلامي سيمو بن بشير -المقيم في اميركا- هو العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب -على حد قولها-.
وفي زيارة الى حساب دنيا بطمة على انستغرام لفتنا أنها لا زالت تمنع التعليقات ولكنها تنشر يومياً بعض الفيديوهات مع عائلتها خاصة انها ممنوعة من مغادرة المغرب، بالاضافة الى طرحها أغنية جديدة بعنوان “كشكول مغربي” قبل أيام قليلة.
وكانت الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام قد خضعتا للتحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش لمدة خمس ساعات في الدعوى المقامة ضدهما في قضية حساب “حمزة مون بيبي” وذلك بعد ورود اسمهما في القضية.
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