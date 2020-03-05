شادي جميل: حرروا عقولكم.. ونصيحتي للمواهب: غنوا بلهجتكم وليس باللهجة المصرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف المطرب شادي جميل في حديث له مع موقع "فوشيا" عن أنه أعاد توزيع أغنية "الشمس المابتغيب"؛ لأنها له وليست لنجوى كرم، مضيفا أنه يتمنى أن يلحظ الجمهور أن أداءه الجديد أفضل بعدما قدمها منذ سنوات طويلة، وذلك بعد سنواتِ من بحثه وسعيه إلى تطوير أغنيته عبر التقنيات الحديثة والتكنولوجيا التي لم تكن متوفرة في زمن طرح الأغنية للمرة الأولى.

وقال إن نجوى كرم قدمت الأغنية وهي ملك له لذلك يمكنه اليوم أن يعيد توزيعها؛ لأنه من حقه أن يطور ما يملك بحسب قوله.

وحول رأيه بما يجري حاليا في انتخابات الفنانين في سوريا والذي أصبح حديث الشارع السوري في الآونة الأخيرة قال إن كل رأي يحترم، لكن بشرط أن يقدم من خلال صندوق الاقتراع، وأن أي مأخذ موجه ضد نقيب الفنانين الحالي أو مجلس النقابة أيضا، يتم تداركه وحله عبر إبداء الصوت الانتخابي في صناديق الاقتراع، مؤكدا أنه ضد المد والجزر اللذين حدثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي قضايا من شأنها أن تلحق الضرر بالفنانين الذين تم إعلان فوزهم بالانتخابات ووصولهم لمنصب النقيب إن كان لديهم فرصة في الفوز بالانتخابات.

وأكد جميل أن جميع المرشحين هم فنانون سوريون يفتخر بهم، وأنهم من البلاد نفسها، كما بيّن أن على النقيب القادم مراعاة شؤون بلاده وفناني بلاده.

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الأغنية السورية

ويرى جميل أن الأغنية السورية تعيش أياما صحية وأن الفنان السوري يعد من الفنانين الذين تنتشر حفلاتهم في كل العالم، وأن لديه حضورا جماهيريا كبيرا، مضيفا أن الجمهور الذي يحضر حفلات السوريين في خارج سوريا لا يقتصر فقط على السوريين بل من كل أنحاء الوطن العربي، وهو ما عدّه دليلا كبيرا على نجاح الأغنية السورية.

وتوجه جميل بنصيحة لأصحاب المواهب الجديدة من المغنين بأنه يجب عليهم الحفاظ على هويتهم الشخصية وعدم الغناء بلهجات غير لهجتهم الأصلية؛ لأنهم بهذا ينقلون الصورة الصحيحة عن التراث السوري العريق وأنه يجب عليهم التحلي بالصبر والهدوء حتى الوصول إلى ما يطمحون إليه.

وحول جديده قال إنه يستعد حاليا لإحياء حفلات بمناسبة عيد الفصح للمنطقة الشرقية بمدينة هامبورغ بألمانيا، ويستعد لحفل ثان بمناسبة عيد الأم سيقام في فيينا.