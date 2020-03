نانسي عجرم وهيفاء وهبي تدخلان في منافسة حامية.. الجمال هو الفيصل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت النجمتان اللبنانيتان نانسي عجرم وهيفاء وهبي في منافسة حامية على جائزة أجمل وجه في العالم "2020 The Best Face In The World" العالمية مع أهم المشاهير.

وتم توثيق اسم وصورة نانسي للمنافسة يوم الثلاثاء الماضي لتصبح أول شخصية عربية تترشح لهذا اللقب، ومجرد طرح اسمها في التصويت يعني أنها وصلت للائحة أجمل 100 وجه، وفي اليوم التالي ظهر اسم هيفاء وهبي للمنافسة أيضا.

وانضم للقائمة أيضا الممثلة التركية نسليهان أتاغول بطلة مسلسل "ابنة السفير"، وزميلتها الممثلة وعارضة الأزياء إلتشين سانجو، وبطل مسلسل "قيامة عثمان" بوراك أوزجيفيت.

كما ظهر اسم المغني الكولومبي سيبستيان ياترا، والنجمة العالمية جنيفر لوبيز، والفنان الأميركي كاميرون دالاس، وكذلك جيسيكا نيلسون، ونيكي ميناج، بيري إدواردز، هاندا أرتشيل، جيد ويبر، كريستين ستيوارت، باريش أردوتش، عفراء سارا اوغلو، ديلرابا ديلمورات، ديمي لوفاتو، سيلينا غوميز، إيما واتسون، جيمي دورنان، هنري كافيل، زين مالك، ديميت أوزدمير، كيلي جينر، فيليبي نيتو، أريانا غراندي، كيم كارداشيان، وجان يامان وغيرهم الكثير.

وفي الشأن الدرامي؛ فإن هيفاء وهبي ستظهر بلوك شعبي خلال فيلمها السينمائي الجديد "أشباح أوروبا"؛ معتمدة الشعر الأسود الداكن الطويل مع جلباب شعبي بسيط، حيث تجسّد هيفاء شخصيتين لتوأمين أنثيين إحداهما تعيش في حارة بسيطة والأخرى عاشت حياتها في أوروبا.

كما تواصل وهبي تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "أسود فاتح" الذي تخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2020، برفقة الفنان السوري معتصم النهار.

Advertisements

وقال النهار عن المسلسل في تصريحات تلفزيونية إنه عبارة عن قصة مصرية فريدة من نوعها، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يخوض تجربة بهذا الشكل؛ لأنه يتحدث في المسلسل باللهجة المصرية ويتعامل مع طاقم عمل مصري، مجسدا شخصية راغب، زوج هيفا وهبي في العمل الدرامي.

وتدور أحداث "أسود فاتح" في إطار اجتماعي تحوطه الإثارة والتشويق ويتم تصويره بالكامل في لبنان.

"أسود فاتح" بطولة هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل، رامي الطمباري، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وهو من إنتاج "الصبّاح أخوان".

في المقابل فإن نانسي عجرم ستخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى في دراما رمضان 2020 في مسلسل "نساء من دهب" بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وإنتاج شركة صادق الصباح.

وقال مصدر مقرب من الفنانة لـ"فوشيا" إن نانسي ستقدم أغنية المسلسل وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، إضافة إلى أنها ستحل ضيفة شرف في العمل الذي يصور في لبنان.