ثروة محمد صلاح.. كم تبلغ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مشواره الكوري بنجاح، على مستوى تحقيق الألقاب الفردية والجماعية، خاصة وأن ناديه بصدد التتويج بالدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما، مسجلا هذا الموسم الذي لم ينته بعد 15 هدفا.

لكن نجاح اللاعب المصري لم يصبح حديث الجمهور الذين اعتادوا من نجمهم تحقيق النجاح منذ انتقاله للعب في أوروبا في أبريل/ نيسان من عام 2012، وأصبحت تساؤلاتهم تقتصر على الثروة المادية التي جناها صلاح بعد 8 سنوات انتقل فيها بين عدد من الأندية آخرها ليفربول.

وألقت صحف أميركية الضوء على هذا الموضوع بدأته بالحديث عن رحلة احترافه في الملاعب الأوروبية، راصدة قصة نجاح صلاح الذي خرج من قرية نجريج في محافظة الغربية بدلتا مصر، إلى العالمية، لافتة إلى أنه يسعى ليكون من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وذكر موقع along the boards أن محمد صلاح رحل عن ناديه المحلي "المقاولون العرب" إلى بازل السويسري، بعقد يستمر مدة 4 مواسم، بعدها انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في يناير/ كانون الثاني 2014، فتمت إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي في شتاء 2015، قبل رحيله إلى روما الإيطالية في صيف العام ذاته، ثم كانت محطته الأخيرة بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو.

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وأوضح الموقع أن ثروة محمد صلاح الصافية مع مطلع العام 2020 بلغت ما يقرب من 70 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يتقاضى راتبا أسبوعيا من ليفربول قدره 200 ألف جنيه إسترليني، (258021 دولارا) وعقده ينتهي في الريدز في يونيو 2023.

وألقى الموقع الأميركي الضوء أيضا على الأعمال الخيرية التي يقدمها محمد صلاح في قريته المصرية، وكذلك دعمه للمؤسسات الخيرية وبناء المستشفيات والمدارس، منوها إلى حياته الخاصة وارتباطه بزوجته ماجي في العام 2013، التي ساهمت في نجاح زوجها بعيدا عن الأضواء، كما أنها أنجبت ابنتيه "مكة" في 2014 و"كيان" في 2020.

وقال موقع "سوكر ستوريز" الإنجليزي إن البعض يرى أن ماجي هي بوصلة صلاح التي تضبط اتجاهه ناحية "العالم الواقعي"، بعيدا عن أضواء الشهرة التي تحيط به بعدما سلك طريق العالمية، وتحافظ دائما على بساطتها، ومظهرها الشرقي، ولا تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تهتم كزوجات المشاهير ولاعبي الكرة بإظهار إطلالاتها والاهتمام بجسدها ومستحضرات التجميل، فضلا عن مراعاتها لزيّها المحتشم الذي تحافظ عليه في كل ظهور إلى جانب صلاح.

وكشف عن أن ماجي صلاح تحمل شهادات عليا وتعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية Bio-technolog وأنها المسؤولة عن ملف الأعمال الخيرية الذي يموله زوجها في مصر.