جلستا تصوير لـ روبي في أقل من 24 ساعة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستغرام"، جلسة تصوير ارتدت خلالها فستانًا، وهي إطلالتها في حفل زفاف ابنة الفنانة شيرين وجدي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، وقبلها بساعات نشرت جلسة تصوير أخرى بملابس كاجوال سوداء.
وظهرت روبي بشكل أنيق، حيث ارتدت جاكت جلد أسود مع بنطال جلد أسود، وذلك من أحدث صيحات الموضة، كما ارتدت جوانتي باللون الأسود، وانتعلت "بوت" طويلا باللون الأسود.
يشار إلى أن روبي تشارك كضيفة شرف في فيلم "كيرة والجن"، وتظهر بدور زوجة الفنان كريم عبدالعزيز، كما تواصل تصوير فيلم "حلم سوسن" مع الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.
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