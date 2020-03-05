منّة عرفة تطمئن محبيها على صحتها بعد الجراحة

حرصت الفنانة الشابة منة عرفة، على طمأنة محبيها بعد الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا، وذلك من خلال صورة لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام".

وعلقت منة على الصورة قائلة: "شكرًا لكل الناس اللي سألت علىّ وجاتلي المستشفى وآسفة لو في حد مردتش عليه، أنا عملت العملية وبقيت أحسن الحمد لله".

وكانت منة عرفة، قد تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة وخضعت لجراحة لاستئصال زائدة دودية، ونشرت صورة لها وهي على سرير المستشفى، وعلق اليوتيوبر على غزلان، على الصور التي نشرها لها قائلًا: "هتخفي وتقومي من العملية وتبقي زي الفل بإذن الله".

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