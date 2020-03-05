حرصت الفنانة الشابة منة عرفة، على طمأنة محبيها بعد الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا، وذلك من خلال صورة لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام".
وعلقت منة على الصورة قائلة: "شكرًا لكل الناس اللي سألت علىّ وجاتلي المستشفى وآسفة لو في حد مردتش عليه، أنا عملت العملية وبقيت أحسن الحمد لله".
وكانت منة عرفة، قد تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة وخضعت لجراحة لاستئصال زائدة دودية، ونشرت صورة لها وهي على سرير المستشفى، وعلق اليوتيوبر على غزلان، على الصور التي نشرها لها قائلًا: "هتخفي وتقومي من العملية وتبقي زي الفل بإذن الله".
قد يهمك أيضا:
صور جديدة مثيرة للجدل تكشف علاقة منة عرفة بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة
فنان يعلن خطوبة منة عرفة وعلى غزلان عبر "إنستجرام"
كانت هذه تفاصيل خبر منّة عرفة تطمئن محبيها على صحتها بعد الجراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.