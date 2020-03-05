مايا دياب تشعل "إنستغرام" بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام" بصورة جديدة لها.
وظهرت مايا دياب في الصورة بإطلالة غاية في الأناقة، حيث ارتدت جيبة بنقشة التايجر، ونسقت معه جاكت أسود قصير، واعتمدت حذاء تايجر بكعب عالي.
كما اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي ومكياج ناعم أضفى عليها مزيدًا من الأنوثة والجمال، وعلقت مايا دياب على الصورة: "أنا مايا دياب".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مايا دياب، أغنية "ربع ساعة"، عبر قناتها على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمر.
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