هاري وميغان يعيشان القلق على أمن ابنهما

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن هروب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من المسؤوليات الملكية خوفاً من الملاحقة المستمرة لحياتهما على خطى الأميرة ديانا، لن يؤمن لهما الملاذ الآمن. فبعد أن نشرت بعض الصحف الكندية خبراً يفيد بأن الحكومة الكندية لن تتمكن من تأمين حراسة الأمير وزوجته كونهما لا يمثلان الملكة، سيكون على الثنائي الإهتمام بأمنهما الشخصي وأمن ابنهما "آرتشي".

ولقد أشارت المواقع الإخبارية إلى أن كلفة حماية الأمير وعائلته قد تتخطى الـ 20 مليون جنيه استرليني سنوياً(26 مليون دولار أميركي). فيما نقل موقع Mirror البريطاني تصريحاً عن كين وورف الحارس السابق للأميرة الراحلة ديانا أن طفلهما قد يواجه بعض المخاطر، خصوصاً أن هاري وميغان يتخوفان من خطفه. مشيراً إلى أن ما حدث مع الأميرة الراحلة ديانا في العام 1997 يعود لعدم وجود نظام حماية جيد".

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