أصالة تحثّ عبدالمجيد عبدالله على المواجهة والصمود

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""الخليج 365"" من بيروت: تفاعلت الفنانة أصالة مع موقف الفنان عبدالمجيد عبد الله بعيد إعلانه عن إقفال حسابه الرسمي على موقع "تويتر" على خلفية انتقاد أحد المتابعين اللاذع للفن السعودي. وغرّدت بقصد تشجيعه على المواجهة والصمود، كاتبة: "يا أمير الخلق والموهبة والثقافة المُغلّفة بالبساطة والطّيب، يا عبد المجيد الغالي الحبيب، كيف لإنسان برفعتك أن بتأثر بكلام لا يمت للبشر بصلة؟ عليك أن تحزن على أمثال هؤلاء لأنهم كالعفن على أطراف الحياة يقتاتون من أذية الكبار. أرجوك عُد كي لاينتصر السوء، مجيدنا لا تحزن".

وكانت خطوة "عبدالله لاقت جدلاً واسعاً في صفوف متابعيه بين فنانين ومعجبين. علماً أن أصالة اعتادت على المواجهات للعديد من المواقف مع متابعيها عبر صفحاتها الخاصة تباعاً خلال المحطات المتتالية في حياتها

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